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ВВС Израиля показали истребители пятого поколения

 

Израильские военные продемонстрировали истребители новейшего, пятого, поколения F-35 на воздушном параде по случаю 69-й годовщины образования еврейского государства, передает РИА Новости.

Звено многоцелевых машин, созданных по технологии "стелс", пролетело над средиземноморским побережьем, где с променада и пляжей Тель-Авива их могли увидеть тысячи израильтян и туристов. В параде также приняли участие истребители предыдущего поколения F-16 и F-15, составляющие основу военно-воздушных сил страны.

Израиль получил из США уже пять F-35 из заказанных 50. Он остается единственным обладателем машин пятого поколения на Ближнем Востоке. В израильских ВВС истребители получили имя "Адир" — "могучий" в переводе с иврита. Довести их до состояния готовности к боевому применению планируется к концу 2017 года.

Израильтяне празднуют 69 лет со дня принятия Декларации о независимости, которая провозгласила образование еврейского государства. Подписание документа состоялось 14 мая 1948 года. Однако, как и все израильские праздники, этот отмечается по еврейскому календарю, и в нынешнем году торжественная дата выпала на 1-2 мая.

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