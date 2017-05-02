Находящийся с визитом в Баку известный российский общественно-политический деятель, философ и политолог, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин посетил Аллею шехидов и возложил цветы к могилам азербайджанцев, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает АзерТАдж, Александр Дугин также посетил Аллею почетного захоронения и возложил цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Александр Дугин почтил память выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.

Находясь на Аллее шехидов, Александр Дугин с самой высокой точки в Баку ознакомился с современной столицей Азербайджана. Гостя также проинформировали об истории Аллеи шехидов и работах по благоустройству столицы.