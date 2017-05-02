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В США отложили голосование по антироссийским санкциям

 

Комитет Сената США по международным делам отложил голосование по законопроекту о введении санкций в отношении России на неопределенный срок. Парламентарии решили дождаться результатов расследования предполагаемого вмешательства Кремля в дела США, передает DW со ссылкой на заявление главы комитета по международным делам Боба Коркера.

«У нас проводятся детальные слушания и расследование. Разве не разумно сначала дождаться фактов, сделать их достоянием гласности, а затем принять соответствующие меры? Я полагаю, что разумно», — отметил Коркер.

Ранее газета The Washington Post писала, что Коркер настаивал на переработке законопроекта о санкциях, узаконивающего штрафные меры против России за ее предполагаемое вмешательство в Украине, Сирии, уже действующие на основании президентского указа с 2014 года, а также вводящего новые, направленные против любых лиц, причастных к предполагаемым российским кибератакам в ходе президентских выборов в США в 2016 году.

Накануне Reuters сообщало, что Евросоюз планирует продлить экономические санкции в отношении России, действие которых истекает в конце июля. По данным агентства, действие ограничительных мер будет продлено после саммита лидеров ЕС в июне. К такому решению Брюссель может подтолкнуть напряженность в отношениях РФ и США, а также результаты выборов во Франции.

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