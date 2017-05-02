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Завтра в Баку будет жарко

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами ожидается слабый туман, утром и днем в некоторых местах полуострова - кратковременный дождь. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем - 20-25, в Баку ночью - 12-14, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

До 5 мая слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятными для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана возможны грозовые дожди, местами ливневые. Ветер восточный.

Ночью - 10-15, днем - 23-28, в горах ночью - 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.

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