В Гусаре уничтожен вооруженный боевик

1 мая около 21:30 в селе Юхары Зейхур Гусарского района на территории лесного массива была пресечена попытка вооруженного человека пересечь госграницу Азербайджана, сообщает АПА.
Как сообщили в прокуратуре Гусарского района, не подчинившийся законному требованию нарушитель границы 26-летний Эльвин Мамедъяров оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и открыл по ним огонь. В ответ на это было применено табельное оружие, нарушитель обезврежен.
По факту Гусарской районной прокуратурой начато расследование.