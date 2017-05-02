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Ильхам Алиев утвердил поправки о пенсионном возрасте

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет.

Текст поправок опубликован сегодня в официальной печати.

Поправки в закон предусматривают поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин - с 60 до 65.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин – 60 лет.

Согласно принятым поправкам, пенсионный возраст для мужчин до 2021 года ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев, для женщин - до 2027 года ежегодно на шесть месяцев.

Кроме того, поправки предусматривают ликвидацию понятия "базовая часть пенсии". Вместо нее будет применяться минимальная пенсия, размер которой составит 110 манатов.

Поправки в закон вступят в силу 1 июля 2017 года.

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