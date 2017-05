В Сети появилось душераздирающее видео, на котором мать козлят пытается использовать собственную силу, чтобы преградить путь большому красному грузовику, сбившему её детей, сообщает The Mirror.

На записи видно, как машины проезжают мимо, а красный грузовик, позади которого лежат тела козлят, остаётся неподвижным, так как его не пускает мама-коза.

Heartbreaking: Grieving mother goat uses her head to stop truck from moving after it runs over her babies on busy road pic.twitter.com/8i1SoN6zFz