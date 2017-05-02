Подписаться на уведомления
 

"Ночных волков" не хотят пускать в Грузию

 

МВД Грузии полагает, что планируемое посещение Тбилиси на 9 мая российскими байкерами из клуба "Ночные волки" не отвечает духу праздника, передает Интерфакс.

"Грузинская граница максимально открыта для тех туристов и иностранных граждан, которые уважают наше законодательство и не посещали оккупированных территорий. Что касается российских байкеров из клуба "Ночные волки", их объявленный визит в Грузию на 9 мая мы считаем нежелательным", - заявил во вторник журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.

По его словам, аналогичный визит российских байкеров в прошлом году вызвал недовольство среди значительной части населения Грузии.

"Такой визит не отвечает духу 9 Мая", - заявил Хуцишвили.

Ранее руководитель грузинской неправительственной организации "Грузино-российский союз молодежи" Ираклий Кипиани сообщил журналистам о планах российских байкеров посетить Грузию на День Победы. Он заявил и о том, что направил в МВД соответствующее письмо с просьбой не чинить российским байкерам преграды и обеспечить их безопасность.

88 просмотров


Старости
Наргиз Пашаевой вручили золотую медаль
Наргиз Пашаевой вручили золотую медаль фото
Наша погода
Сегодня 31° / 15°
3 Май 23° / 12°
4 Май 22° / 16°
5 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8579 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Эрдоган вступил в партию
Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным
"Ночных волков" не хотят пускать в Грузию
Коза заблокировала путь грузовику, сбившему её козлят видео
Ильхам Алиев утвердил поправки о пенсионном возрасте
В Гусаре уничтожен вооруженный боевик
Завтра в Баку будет жарко
В США отложили голосование по антироссийским санкциям
Лукашенко: Баку и Минск движутся в одном направлении
Армения может передать осужденного Пермякова России
Дугин возложил цветы на могилы павших за Карабах фото
ВВС Израиля показали истребители пятого поколения
Незначительное укрепление маната Итоги аукциона
Самир Шарифов едет в Японию
В Испании создали мороженое из пива
Нападение на консульство Турции в Цюрихе
В Ленкорани арестовали «Пулю Наримана»
Премьер-министра Мальты вынудили провести досрочные выборы
Покушение на хозяина Молдовы haqqin.az из Кишинева
Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»
Азербайджанские депутаты заступились за Турцию и раскритиковали ПАСЕ
Twitter заморозил арабский аккаунт аятоллы Хаменеи
Десятки танков и самолетов на совместных азербайджано-турецких учениях
Делегация из Джибути на приеме у Ильхама Алиева фото
Саргсян исключил Хачатурова из Совета нацбезопасности
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться