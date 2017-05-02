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Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Сочи, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что лидеры РФ и Германии встречаются, чтобы обсудить борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей.

Формальным поводом для приезда главы германского правительства в РФ после двухлетнего перерыва является подготовка к саммиту "большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге в июле этого года. Однако, как ожидается, в центре внимания будут находиться все ключевые темы международной повестки дня.

Лидеры, которые до украинских событий 2014 года встречались достаточно часто, впервые за последние три года будут предметно говорить и о текущем состоянии, а также о перспективах двусторонних отношений, в том числе о сотрудничестве в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. "Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт накануне визита сообщил, что Меркель собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине, конфликт в Сирии и политическую обстановку в Ливии. Он также сообщил, что лидеры проведут два раунда переговоров, в перерыве между которыми успеют пообщаться с прессой.

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