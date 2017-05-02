Эрдоган вступил в партию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступил в правящую Партию справедливости и развития (ПСР) после 33 месяцев беспартийного статуса. Церемония прошла в штаб-квартире ПСР.

Возвращение президенту партийной принадлежности стало возможным благодаря принятым на референдуме 16 апреля поправкам в конституцию. Как ожидается, 21 мая на внеочередном конгрессе ПСР Эрдоган будет избран на пост председателя, который сейчас занимает премьер-министр Бинали Йылдырым.

Конституция в прежнем виде не давала возможность избранному президенту сохранять членство в политической партии. Он должен был официально покинуть ее, чтобы быть непредвзятым и исключить любые подозрения в близости к какой-либо политической силе в стране.