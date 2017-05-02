В удмуртском лагере отравились 50 игроков «Что? Где? Когда?»

В Удмуртии более 50 подростков, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Дружба», госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами пищевого отравления. Об этом во вторник, 2 мая, сообщается на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

Информация об отравлении поступила в ночь на 2 мая. Первоначально за медицинской помощью обратились 17 человек.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работает следственная группа.

Как сообщается на сайте республиканского управления Роспотребнадзора, заболевшие собрались для участия в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Отмечается, что мероприятие было организовано без уведомления надзорного органа. В лагерь, рассчитанный на 380 человек, из разных регионов страны привезли более 500 подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в связи с произошедшим работу лагеря приостановили, а пищеблок закрыли.