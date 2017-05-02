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BP запустит новый проект в Азербайджане

 

Прибыль BP за первый квартал 2017 года выросла почти в три раза в годовом сравнении благодаря росту цен на нефть и увеличению добычи, а также резкому снижению издержек в компании.

Как передает АПА, BP вслед за основными конкурентами, в числе которых Exxon Mobil, Chevron и Total, сообщила о большей, чем ожидалось, квартальной прибыли, главным образом благодаря росту цен на нефть и газ.

BP сообщила, что чистая прибыль составила 1,51 миллиарда долларов, что превысило средние ожидания аналитиков на уровне 1,26 миллиарда долларов. 

Нефтяная компания заявила, что намерена запустить восемь проектов в текущем году, в том числе в Омане и Азербайджане. BP надеется увеличить добычу на 800 тыс. баррелей в сутки к концу десятилетия.

«Увеличение добычи за счет новых проектов разведки и добычи, как ожидается, будет способствовать улучшению потока денежных средств со второй половины 2017 года», - сообщила компания в отчете о квартальных результатах.

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