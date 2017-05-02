Получивший в Азербайджане образование «врач» изуродовал турецкую медсестру

Медсестра университетской клиники в Адане 22-летняя Мерве Келеш стала неузнаваемой после перенесенной пластической операции. Через полчаса после операции губы девушки распухли настолько, что она не может открывать рот. В настоящее время девушка находится в больнице.

Как сообщают турецкие СМИ, хирург, который делал пластическую операцию Мерве Келеш, получил образование в Азербайджане.

Согласно информации турецких СМИ, девушка увидела в интернете рекламу пластического хирурга по имени Сонер и решила с его помощью изменить форму губ. Сначала врач вколол в губы девушки временный состав стоимостью 500 лир, который растаял через неделю.

Затем, по предложению врача, девушке на дому была сделана операция, так как врач сказал, что клиника, в которой он работает, закрыта на ремонт. За операцию Сонер взял у Мерве тысячу лир. Однако через полчаса губы девушки начали опухать, и ее срочно госпитализировали.

В клинике выяснилось, что врач вколол девушке в губы неизвестный состав, что и вызвало у нее сильнейшую аллергию. После того как Мерве увидела себя в зеркало, она подала жалобу на врача.

В ходе разбирательств Сонер заявил, что не работает пластическим хирургом, а является женским парикмахером. По его словам, девушка просто вымогает у него деньги и потому утверждает, что пластическую операцию сделал он.

Однако на своей странице в Instagram Сонер разместил информацию о том, что является пластическим хирургом, который после двух лет учебы в Турции продолжил учебу в Азербайджане.

Врачи после 18-дневного лечения так и не выяснили, что за вещество было вколото в губы Мерве Келеш.