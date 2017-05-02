Эрдоган пригрозил распрощаться с Евросоюзом

Турция откажется от вступления в ЕС, если он не откроет новые главы переговоров с Анкарой по этому вопросу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«ЕС должен открыть пункты. Если они этого не сделают, то до свидания. Турция не раб, который ждет у дверей. Если пункты будут открыты, то тогда сядем и будем разговаривать. Иначе говорить не о чем», — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами парламента от правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если не будет позитивных сдвигов в этом вопросе, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов союза.