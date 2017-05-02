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Black Eyed Peas и Николь Шерзингер выступят в Баку

 

В рамках Гран-при Азербайджана в июне в Баку с концертами выступят Black Eyed Peas и Николь Шерзингер. Об этом журналистам заявил промоутер гонки в Баку Ариф Рагимов.

По его словам, организаторы очень довольны тем, что смогут организовать для болельщиков насыщенную культурно-развлекательную программу.

«Трудно выразить словами, насколько мы рады приветствовать двух самых успешных исполнителей в мире музыки в Баку, во время Гран-при Азербайджана 2017 года. The Black Eyed Peas и Николь Шерзингер неоднократно доказывали, что принадлежат к той самой элитной группе музыкантов, обладающих неординарными вокальными данными»,  добавил А.Рагимов.

«Музыка и «Формула-1» успешно идут нога в ногу, раздвигая границы искусства, и сегодняшнее объявление станет продолжением этой замечательной традиции. Гран-при Азербайджана в Баку будет поистине незабываемым уик-эндом. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Баку в июне этого года»,  сказал он.

Отметим, Гран-при Азербайджана пройдет в этом году в Баку 23-25 июня.

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