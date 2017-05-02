Подписаться на уведомления
 

Премьер Эстонии пожаловался на военную активность России

 

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил «возросшую военную активность и агрессивность» России как один из факторов, влияющих на безопасность Эстонии, сообщает Lenta.ru. Заявление главы правительства было сделано во время представления обновленного проекта Основ политики безопасности страны.

«На безопасность Эстонии влияют прежде всего жизнеспособность трансатлантической системы безопасности, отношения между странами ближайшего с нами региона и непосредственно влияющая на них возросшая военная активность и агрессивность России», — сказал Ратас.

По мнению Ратаса, членство Эстонии в ЕС и НАТО укрепило безопасность страны.

«От обеих организаций Эстония получила как практическую, так и политическую поддержку для достижения своих целей в сфере политики безопасности и роста благополучия», — отметил глава правительства прибалтийской республики.

300 просмотров


Старости
Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»
Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»
Наша погода
Сегодня 31° / 15°
3 Май 23° / 12°
4 Май 22° / 16°
5 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8579 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Крупнейшая авиакомпания Италии стала банкротом
Навальный ослеп на один глаз
Греции запретили продавать DESFA Госнефтекомпании Азербайджана
Обладателей карт Unibank ждет подарок от UBER
Премьер Эстонии пожаловался на военную активность России
В Китае снос огромного здания вызвал панику видео
Black Eyed Peas и Николь Шерзингер выступят в Баку
Эрдоган пригрозил распрощаться с Евросоюзом
Получивший в Азербайджане образование «врач» изуродовал турецкую медсестру
BP запустит новый проект в Азербайджане
В удмуртском лагере отравились 50 игроков «Что? Где? Когда?»
Эрдоган вступил в партию
Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным
"Ночных волков" не хотят пускать в Грузию
Коза заблокировала путь грузовику, сбившему её козлят видео
Ильхам Алиев утвердил поправки о пенсионном возрасте
Генпрокуратура о перестрелке в Гусаре обновлено
Завтра в Баку будет жарко
В США отложили голосование по антироссийским санкциям
Лукашенко: Баку и Минск движутся в одном направлении
Армения может передать осужденного Пермякова России
Дугин возложил цветы на могилы павших за Карабах фото
ВВС Израиля показали истребители пятого поколения
Незначительное укрепление маната Итоги аукциона
Самир Шарифов едет в Японию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться