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Греции запретили продавать DESFA Госнефтекомпании Азербайджана

 

Рамочное соглашение Греции с кредиторами предусматривает либерализацию рынка газа страны и приватизацию доли в 66% акций оператора греческой газотранспортной системы DESFA, которую можно продать только европейской компании.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило Минэнерго Греции. Соглашение с кредиторами предусматривает представление к сентябрю 2017 года плана действий (дорожной карты) для завершения либерализации газового рынка. Как уже решено, будут приватизированы 66% акций DESFA (35% находятся у компании Hellenic Petroleum, 31% — у фонда использования госимущества HRADF), государство сохранит оставшиеся 34%.

«Соглашение предусматривает два условия. Первое — потенциальный инвестор должен быть европейским оператором либо входить в консорциум с инвесторами из третьих стран по соображениям безопасности поставок, как Греции, так и Европейского Союза. Второе — после приватизации DESFA работает по модели полного частного разделения», — говорится в сообщении.

Процесс набора консультанта для приватизации уже начат фондом из HRADF. Завершить все планируется до конца 2017 года, уточнило министерство.

Первый тендер по продаже 66% в DESFA прошел еще в июне 2013 года. Его выиграла Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), предложившая 400 миллионов евро. Однако в ноябре 2016 года сделка была разорвана — Еврокомиссия запретила продажу контрольного пакета DESFA, потребовав уменьшить пакет SOCAR до 49%, а власти Греции отказались снизить цену на пакет акций.

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