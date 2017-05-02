Навальный ослеп на один глаз

Оппозиционер Алексей Навальный во вторник обратится в прокуратуру с заявлением о бездействии правоохранительных органов по факту нападения на него.

"Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов", - написал Навальный на своем сайте во вторник.

По его словам, пользователи соцсетей опознали на видео двух возможных участников нападения, однако информации об их допросе или возбуждении уголовного дела нет.

Навальный сообщил, что в понедельник в больнице ему подтвердили диагноз: "химический ожог правого глаза средней степени".

"Врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зелёнка. Там явно смесь зелёнки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения", - сообщил он.

По словам оппозиционера, пока потеря зрения не является необратимой.