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Китай потребовал свернуть американскую ПРО в Корее

 

Американская система противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи должна быть немедленно деактивирована. Об этом заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан, его слова передает The South China Morning Post.

«Мы выступаем против размещения комплексов THAAD в Южной Корее и призываем все причастные стороны немедленно остановить его. Мы, безусловно, примем необходимые меры для обеспечения наших интересов», — пояснил дипломат.

Ранее 2 мая власти КНДР назвали полеты американских бомбардировщиков в рамках совместных с Сеулом учений провокацией и толчком к ядерной войне. Тогда же власти США отчитались, что система THAAD готова к перехвату северокорейских баллистических ракет.

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