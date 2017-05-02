Меркель попросила Путина спасти чеченских геев

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию вокруг соблюдения прав гомосексуалистов в Чечне.

"Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств", - сказала Меркель во вторник на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с Путиным.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, кроме того, из-за сексуальной ориентации убиты как минимум три человека.