Трамп намерен раздробить банки США

Президент США Дональд Трамп допустил принудительное раздробление крупнейших американских банков на коммерческие и инвестиционные.

Как сообщает агентство Bloomberg, банковский закон Гласса-Стиголла был принят во времена Великой депрессии в 1933 году и затем отменен в 1999 году в период президентства Билла Клинтона. Президент Трамп заявил Bloomberg News, что многие люди хотят вернуться к старой системе.

Отметим, что многие законодатели считают, что кризис 2008 года наступил именно вследствие отмены закона Гласса-Стиголла. Его восстановление поддерживают министр финансов Стивен Мнучин и директор Национального экономического совета Гэри Кон.