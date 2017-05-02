Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики за 2016 год. В ГНФАР сообщили haqqin.az, что в целом Нефтяной фонд доволен итогами 2016 года.

Несмотря на то, что доходы бюджета Нефтяного фонда были утверждены на уровне 4,58 млрд манатов, расходы — на уровне 10,67 млрд манатов, а дефицит бюджета Фонда прогнозировался на уровне 6,1 млрд манатов, Фонд закончил исполнение бюджета с профицитом в 388 млн манатов.

«Профицитный бюджет Фонда — это результат влияния нескольких объективных и субъективных факторов. Как известно, в начале 2016 года цены на нефть находились на низком уровне, в результате чего базовая цена нефти в бюджете года была определена на уровне 25 долларов. Однако в течение года средневзвешенная цена на нефть составила 42 доллара США, в результате чего доходы от продажи нефти превысили бюджетные показатели на 114%.

Наряду с этим в 2016 году Нефтяной фонд заработал от управления активами 688 млн долларов США, превысив бюджетный показатель на 57,2%. Таким образом, как видно из распоряжения президента, общие доходы Нефтяного фонда в 2016 году исполнились на уровне 205,5%», — сообщили в ГНФАР.

В 2016 году на финансирование Южного газового коридора со стороны правительства в качестве долговых заемных средств (бондов) был привлечен дополнительный заемный капитал в размере 991 миллиона долларов США, что также позволило сэкономить бюджетные расходы Фонда, связанные с финансированием коридора. Таким образом, расходы Нефтяного фонда в 2016 году исполнились на уровне 84,6%, что также способствовало уменьшению дефицита.

Отвечая на вопрос haqqin.az о прогнозах на 2017 год, в ГНФАР отметили, что бюджет Нефтяного фонда был утвержден на уровне 8,37 млрд манатов, расходы — на уровне 14,48 млрд манатов, дефицит бюджета — 6,1 млрд манатов.

«При утверждении бюджета Фонда, как и в государственном бюджете, цена на нефть формировалась на уровне 40 долларов США за баррель. Однако в настоящее время цена на нефть варьирует в пределах 51 доллара США, что позволит в текущем году получить дополнительные доходы от нефти».

Таким образом, если цена на нефть будет колебаться в пределах 51 доллара США, то с учетом исполнения всех бюджетных расходов на конец 2017 года прогнозируется бездефицитный бюджет, а активы Фонда останутся на уровне начала 2017 года, то есть 33,1 млрд долларов США.

Рассказали в Госнефтефонде и о вложениях ГНФАР, в том числе зарубежных. В 2016 году 80% инвестиционного портфеля ГНФАР было вложено в финансовые инструменты с фиксированным доходом, 12,2% — в акции, 4,4% — в недвижимость, 3,4% — в золото. Доходность инвестиционного портфеля в 2016 году составила 1,92%, при этом 33,75% этой прибыли заработано за счет инвестиций в акции и недвижимость.

«Наибольшая часть инвестиций в финансовые инструменты с фиксированным доходом сделана в такие страны, как США, Франция, Нидерланды, Ирландия, Германия. Если говорить об акциях, то здесь по объему инвестиций лидируют США, Франция, Германия, Швейцария и Япония; а среди инвестиций в недвижимость — Южная Корея, Великобритания, Япония, Франция, Люксембург, Италия и Россия», — рассказали в Фонде.

«Говоря о недвижимости, отметим, что единственным прямым вложением в 2016 году стала покупка офисного здания Palazzo Turati в историческом центре города Милан в Италии, что является нашим первым вложением в недвижимость этой страны. Кроме того, в прошедшем году были осуществлены вложения в фонды недвижимости и частных капиталовложений, которые наряду с высокой прибыльностью также предполагают увеличение диверсификации.

Таким образом, ГНФАР получает возможность выхода на новые рынки, охватывая большее количество стран и регионов, а также диверсифицируя портфель по различным типам инвестиций», — подчеркнули в Госнефтефонде.