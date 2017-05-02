Подписаться на уведомления
 

Госнефтефонд Азербайджана рассказал о деньгах и нефти эксклюзив

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики за 2016 год. В ГНФАР сообщили haqqin.az, что в целом Нефтяной фонд доволен итогами 2016 года.

Несмотря на то, что доходы бюджета Нефтяного фонда были утверждены на уровне 4,58 млрд манатов, расходы  на уровне 10,67 млрд манатов, а дефицит бюджета Фонда прогнозировался на уровне 6,1 млрд манатов, Фонд закончил исполнение бюджета с профицитом в 388 млн манатов.

«Профицитный бюджет Фонда  это результат влияния нескольких объективных и субъективных факторов. Как известно, в начале 2016 года цены на нефть находились на низком уровне, в результате чего базовая цена нефти в бюджете года была определена на уровне 25 долларов. Однако в течение года средневзвешенная цена на нефть составила 42 доллара США, в результате чего доходы от продажи нефти превысили бюджетные показатели на 114%.

Наряду с этим в 2016 году Нефтяной фонд заработал от управления активами 688 млн долларов США, превысив бюджетный показатель на 57,2%. Таким образом, как видно из распоряжения президента, общие доходы Нефтяного фонда в 2016 году исполнились на уровне 205,5%»,  сообщили в ГНФАР.

В 2016 году на финансирование Южного газового коридора со стороны правительства в качестве долговых заемных средств (бондов) был привлечен дополнительный заемный капитал в размере 991 миллиона долларов США, что также позволило сэкономить бюджетные расходы Фонда, связанные с финансированием коридора. Таким образом, расходы Нефтяного фонда в 2016 году исполнились на уровне 84,6%, что также способствовало уменьшению дефицита.

Отвечая на вопрос haqqin.az о прогнозах на 2017 год, в ГНФАР отметили, что бюджет Нефтяного фонда был утвержден на уровне 8,37 млрд манатов, расходы  на уровне 14,48 млрд манатов, дефицит бюджета  6,1 млрд манатов.

«При утверждении бюджета Фонда, как и в государственном бюджете, цена на нефть формировалась на уровне 40 долларов США за баррель. Однако в настоящее время цена на нефть варьирует в пределах 51 доллара США, что позволит в текущем году получить дополнительные доходы от нефти».

Таким образом, если цена на нефть будет колебаться в пределах 51 доллара США, то с учетом исполнения всех бюджетных расходов на конец 2017 года прогнозируется бездефицитный бюджет, а активы Фонда останутся на уровне начала 2017 года, то есть 33,1 млрд долларов США.

Рассказали в Госнефтефонде и о вложениях ГНФАР, в том числе зарубежных. В 2016 году 80% инвестиционного портфеля ГНФАР было вложено в финансовые инструменты с фиксированным доходом, 12,2%  в акции, 4,4%  в недвижимость, 3,4%  в золото. Доходность инвестиционного портфеля в 2016 году составила 1,92%, при этом 33,75% этой прибыли заработано за счет инвестиций в акции и недвижимость.

«Наибольшая часть инвестиций в финансовые инструменты с фиксированным доходом сделана в такие страны, как США, Франция, Нидерланды, Ирландия, Германия. Если говорить об акциях, то здесь по объему инвестиций лидируют США, Франция, Германия, Швейцария и Япония; а среди инвестиций в недвижимость  Южная Корея, Великобритания, Япония, Франция, Люксембург, Италия и Россия»,  рассказали в Фонде.

«Говоря о недвижимости, отметим, что единственным прямым вложением в 2016 году стала покупка офисного здания Palazzo Turati в историческом центре города Милан в Италии, что является нашим первым вложением в недвижимость этой страны. Кроме того, в прошедшем году были осуществлены вложения в фонды недвижимости и частных капиталовложений, которые наряду с высокой прибыльностью также предполагают увеличение диверсификации.

Таким образом, ГНФАР получает возможность выхода на новые рынки, охватывая большее количество стран и регионов, а также диверсифицируя портфель по различным типам инвестиций»,  подчеркнули в Госнефтефонде.

1167 просмотров


Старости
Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»
Сахиб Алекперов: «Нельзя закрывать безальтернативные дороги из-за международных соревнований!»
Наша погода
Сегодня 31° / 15°
3 Май 23° / 12°
4 Май 22° / 16°
5 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8579 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Глава минобороны Германии передумала ехать в США
Саудовский принц: «Иран хочет властвовать над исламским миром»
Путин обвинил Украину в отделении Донбасса
Александр Дугин: «Азербайджану надо вернуть пять районов»
Месяц без виз: в ЕС отправились более 11 тысяч граждан Грузии
Как отмывают деньги в Азербайджане Экспертный анализ
Госнефтефонд Азербайджана рассказал о деньгах и нефти эксклюзив
Трамп намерен раздробить банки США
Меркель попросила Путина спасти чеченских геев
Китай потребовал свернуть американскую ПРО в Корее
Крупнейшая авиакомпания Италии стала банкротом
Навальный ослеп на один глаз
Греции запретили продавать DESFA Госнефтекомпании Азербайджана
Обладателей карт Unibank ждет подарок от UBER
Премьер Эстонии пожаловался на военную активность России
В Китае снос огромного здания вызвал панику видео
Black Eyed Peas и Николь Шерзингер выступят в Баку
Эрдоган пригрозил распрощаться с Евросоюзом
Получивший в Азербайджане образование «врач» изуродовал турецкую медсестру
BP запустит новый проект в Азербайджане
В удмуртском лагере отравились 50 игроков «Что? Где? Когда?»
Эрдоган вступил в партию
Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным
"Ночных волков" не хотят пускать в Грузию
Коза заблокировала путь грузовику, сбившему её козлят видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться