Александр Дугин: «Азербайджану надо вернуть пять районов»

Признание территориальной целостности Азербайджана Россией - самый главный аргумент, сказал журналистам российский политолог, социолог и философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, находящийся в Баку.

По его словам, самым главным в этом вопросе является то, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана.

«Признание территориальной целостности Азербайджана Россией очень серьезно», - сказал Дугин.

По словам политолога, если в скором времени сторонам удастся договориться о возвращении Азербайджану пяти оккупированных районов, это станет очень важным моментом в российско-азербайджанском сотрудничестве.

"При этом ситуация с самим Карабахом и остальными двумя районами немного сложнее и может потребовать больше времени», - сказал политолог.