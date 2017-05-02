Месяц без виз: в ЕС отправились более 11 тысяч граждан Грузии

Безвизовым режимом со странами Шенгенской зоны за месяц воспользовались порядка 11,7 тысячи граждан Грузии, заявила глава парламентского комитета по интеграции с Европой Тамара Хулордава в эфире Второго канала ОВГ.

Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

"В течение месяца порядка 11,7 тысячи граждан Грузии выехали из Грузии в страны Шенгенской зоны. Было только 26 случаев, когда их вернули обратно с границы и не впустили в ту или иную страну", — сказала Хулордава.