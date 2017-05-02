Саудовский принц: «Иран хочет властвовать над исламским миром»

Заместитель наследного принца Саудовской Аравии министр обороны Мухаммед бен Салман считает, что желание Ирана "властвовать над исламским миром" является препятствием для налаживания диалога с Саудовской Аравией.
"Его позиция такова, что имам Махди придет, и они должны подготовить соответствующую обстановку к его приходу и должны властвовать над исламским миром", — сказал влиятельный саудовский политик в интервью саудовскому телеканалу MBC, отвечая на вопрос, состоится ли в будущем прямой диалог между двумя странами.
Отрывки из интервью канал разместил в социальной сети Twitter.