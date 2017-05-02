Глава минобороны Германии передумала ехать в США

Глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен отменила визит в США, чтобы изучить дело об аресте военного, которого подозревают в подготовке преступлений, направленных против государственной безопасности.

Напомним, на прошлой неделе прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне задержала 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера, который, по информации СМИ, в конце 2015 года зарегистрировался в городе Гисен под видом сирийского беженца.

Кроме того, сообщалось о том, что он вел список намеченных жертв, которых планировал убить из-за несовпадения политических взглядов.

"Прояснение обстоятельств дела лейтенанта А., - сейчас главный приоритет для министра", - указано в заявлении военного ведомства ФРГ.