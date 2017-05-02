А. Дугин: «Если Россия – союзник Армении, это не значит, что она противник Азербайджана»

Отношения между Россией и Азербайджаном находятся на самой высокой точке, сказал журналистам российский политолог, социолог и философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, находящийся в Баку.

По его словам, сотрудничество Азербайджана с Россией может решить очень много экономических, политических, транспортных и геополитических проблем.

«Транспортный коридор Север-Юг - это прорыв в наших отношениях. Возможное участие Азербайджана в Евразийском банке развития как в отдельной российско-казахстанско-азербайджанской структуре - это тоже может стать совершенно новым изменением в сторону региональной валютной многополярности», - сказал Дугин.

Политолог отметил, что, если Россия является союзником Армении, это не значит, что она противник Азербайджана. Россия следует своим собственным интересам.

Транспортный коридор Север-Юг призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Он будет служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.