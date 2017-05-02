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Александр Дугин: «Территориальная целостность государств зависит от России»

 

«Признание Россией территориальной целостности Азербайджана и есть главный аргумент, что эта территориальная целостность существует. Пусть де-юре. Пусть не де-факто. Если Россия говорит, что это территория Азербайджана, вот это является ключевым», - заявил один из кремлевских идеологов Александр Дугин в Баку, сообщает Интерфакс.

По его словам, необходимо серьезно относиться к позиции официальной Москвы в вопросе признания территориальной целостности государств.

«Я сформулировал такую формулу. Территориальная целостность постсоветского государства зависит от России. Если отношения хорошие, то территориальная целостность есть, и она крепка. Если отношения плохие, то она ослабевает до такой критической стадии, что легко может быть утрачена», - сказал он.

А.Дугин подчеркнул, что дружба с Москвой служит обеспечению территориальной целостности.

По его словам, в Баку начали понимать, что Россия является другом и союзником и Азербайджана, и Армении.

«Мы видим, что Баку понимает, что представлять русских как только проармянскую сторону – это не конструктивно и не верно. Россия следует своим национальным интересам. Да, мы союзники, друзья с Арменией. Но из этого абсолютно не надо делать вывод, что мы противники или оппоненты Азербайджана. Мы такие же друзья и союзники Азербайджану. Если нам удастся совместно с Азербайджаном и Арменией прийти к решению этой темы, то тогда взлет произойдет по-настоящему. При этом с самим Карабахом ситуация будет отложена», - сказал А.Дугин.

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