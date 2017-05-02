Правительство Казахстана о внешнем виде населения

Правительство Казахстана изучает вопрос о введении требований к внешнему виду граждан. Об этом рассказал министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев, передает во вторник, 2 мая, пресс-служба кабинета министров, пишет Lenta.

«Это очень важный, щепетильный вопрос. Мы будем его исследовать со всех сторон совместно с экспертами и специалистами. Правительство и гражданское сообщество придет к правильному, взвешенному решению», — заверил министр.

Ермекбаев также подчеркнул, что «необходимо проводить разъяснительную работу с теми гражданами, которые следуют наставлениям, чуждым нашему народу».

«Конечно, у нас сохраняется право каждого гражданина одеваться так, как ему угодно», — отметил чиновник.

В апреле президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что бороды и черная одежда не соответствуют казахским традициям.

«В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу», — высказал мнение казахстанский лидер.