В Париже риелтор оставил в такси картину стоимостью €1,5 миллиона

Один из французских риелторов оставил в такси и потерял таким образом картину стоимостью €1,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Инцидент, по его данным, произошел 27 апреля в Париже. Риелтор перевозил картину итальянского художника- авангардиста Лучо Фонтаны «Космическая концепция». Она представляет собой одноцветное полотно с серией сделанных художником надрезов.

Француз, перевозивший картину с целью продемонстрировать ее потенциальному покупателю, забыл шедевр авангардизма в багажнике такси. Несмотря на все попытки, эту машину и ее шофера отыскать ему в дальнейшем не удалось. В связи с этим риелтор подал в полицию жалобу, обвинив шофера в краже. Полиция, начавшая расследование, подтвердила, что стоимость картины итальянского авангардиста оценивается в €1,5 млн.