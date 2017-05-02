Александр Дугин: «Ильхам Алиев участвует в решении сложнейших вопросов международной политики»

«Азербайджано-российские отношения находятся в настоящее время в состоянии наиболее продуктивного взлета. Мы видим, что Баку и сам президент Ильхам Алиев очень точно осознали, что Россия не является противником и что противостояние с Россией в рамках прозападных блоков является деструктивным для Азербайджана». Об этом в интервью журналистам заявил находящийся в Баку российский политолог, социолог и философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин.

А.Дугин подчеркнул, что И.Алиев все больше и больше выступает как активный субъект международной политики в сложнейших вопросах, затрагивающих российские интересы.

Он отметил, что Западу может не нравиться позитивное развитие азербайджано-российских отношений.

«Западу они могут не нравиться, они могут даже их саботировать и торпедировать. Но мне кажется, что Баку, оставаясь нейтральным государством, не переходя ни на одну сторону, следуя собственным интересам, может исключительно в союзе и в альянсе с Россией как раз эти интересы обеспечить и укрепить свой суверенитет. Что сейчас и происходит», - добавил эксперт.