Москва отказалась вручать повестку Горбачеву о вызове в литовский суд

Москва не стала вручать повестку бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, которого Вильнюсский окружной суд пригласил выступить в качестве свидетеля в суде в ходе рассмотрения дела о событиях 13 января 1991 года в Литве, передает Интерфакс.

"Сегодня Вильнюсский окружной суд получил извещение от министерства юстиции Литовской Республики о том, что министерство юстиции РФ отказывается от предоставления правовой помощи в связи с вручением документов Михаилу Сергеевичу Горбачеву", - цитирует агентство BNS пресс-релиз властей Литвы.

В нем отмечается, что Москва мотивировала отказ положением договора между Россией и Литвой, в котором говорится, что правовая помощь не оказывается в случае, если это может навредить суверенитету, безопасности страны, или противоречить основным законодательным принципам государства.

19 января Горбачев заявлял, что не намерен ни очно, ни заочно участвовать в судебном процессе в Литве по январским событиям 1991 года.

"К тому, что я говорил ранее по этому вопросу, мне добавить нечего", - ответил Горбачев на соответствующий вопрос Интерфакса.