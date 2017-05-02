В Украине трое азербайджанцев задержаны у российской границы

У государственной границы Украины с Россией в Сумской и Харьковской областях задержаны граждане Азербайджана, сообщает украинский портал 1News со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, передает haqqin.az.

Согласно информации, двух азербайджанцев украинские пограничники остановили в Краснопольском районе Сумской области. Нарушителей заметили неподалеку от границы между украинским населенным пунктом Степок и российской Репяховкой. Они пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу вдали от пунктов пропуска. Пограничники установили, что 48- и 31-летнему мужчинам запрещен въезд в Россию. В отношении иностранцев вынесено решение о принудительном возвращении на родину, им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года каждому.

Еще один гражданин Азербайджана был задержан на Харьковщине. Его обнаружили у границы недалеко от населенного пункта Плетеневка. Документов при себе он не имел.