Минобороны России о применении советской бомбы в Сирии

В российском Минобороны назвали "сказочниками" экспертов, заявивших, что сирийский Хан-Шейхун мог быть атакован химической бомбой "советского производства", передает РИА Новости.
Боеприпасы ХАБ-250, о применении которых в Сирии заявила правозащитная организация Human Rights Watch, никогда не экспортировались за пределы СССР и все давно уничтожены, пояснило военное ведомство, отметив, что в качестве "доказательства" применения "советской" бомбы HRW представила фото макета из музея Вооруженных Сил в Москве.