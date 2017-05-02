JPMorgan: «Нефть подорожает до $60 за баррель»

Стоимость нефти может подняться выше уровня в $60 за баррель, если срок действия венского соглашения стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти будет продлен до конца 2017 года. К такому мнению склоняются аналитики американского банка JPMorgan, пишет «Финмаркет».

Эксперты при этом отмечают, что рост цен на нефть будет стимулировать добычу в странах, не входящих в ОПЕК. Это в итоге серьезно усложнит процесс балансировки рынка нефти в 2018 году.

В целом, аналитики JPMorgan прогнозируют, что средняя цена нефти марки Brent в 2017 году составит $55,78 за баррель, а в 2018 году — $55,5 за баррель.

Как отмечает агентство, в ходе торгов вечером во вторник нефть демонстрирует повышенную волатильность, а инвесторы оценивают заявления представителей ОПЕК и ждут данных о запасах в США.

Так, по состоянию на настоящее время, стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,23% до $51,40 за баррель. Цена на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,49% до $48,60 за баррель.