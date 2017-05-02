Путин и Эрдоган обсудят военно-техническое сотрудничество

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган третьего мая в Сочи комплексно и детально обсудят вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Завтра приезжает в Сочи президент Турции, состоятся также очень важные переговоры", - сказал Песков.
Он напомнил, что турецкая сторона изложила свое намерение обсудить сирийскую проблематику, двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое.
"Наверняка будет обмен мнениями по другим делам международным и региональным", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждаться поставки зенитных ракетных систем С-400 и кредит для Турции, Песков заявил: "Военно-техническое сотрудничество будет обсуждаться в комплексе и в деталях".