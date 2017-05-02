Две трети сторонников крайне левого движения "Непокоренная Франция" и его главы Жана-Люка Меланшона, выбывшего из президентской гонки, не поддержат во втором туре выборов считающегося фаворитом центриста Эммануэля Макрона, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным опроса, в котором участвовали порядка 213 тысяч членов движения, в поддержку Макрона высказались только 34,8% респондентов. Остальные активисты заявили, что проголосуют против всех или воздержатся от голосования.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.