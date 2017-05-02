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Жених привел на свадьбу сотни подставных гостей вместо родственников

 

В Китае задержали жениха, нанявшего двести человек, чтобы они выдавали себя за его родственников и друзей во время свадьбы, сообщает Lenta со ссылкой на BBC News.

Родственники невесты заподозрили обман, потому что многие гости не могли объяснить, откуда знают жениха. Сомнения усилились, когда на церемонию не явились его родители.

Вскоре выяснилось, что гости жениха наняты за деньги. За участие в свадьбе он обещал заплатить по 80 юаней. Некоторые признались в том, что обычно работают таксистами, другие оказались студентами.

Остается неясным, зачем понадобился обман. Невеста утверждает, что за три года отношений не заметила в женихе ничего странного. Отмечается, что у них разный круг знакомств.

Согласно одной из версий, названных китайскими СМИ, жених решил нанять гостей, потому что родители невесты осуждали его бедное происхождение. Он хотел избавить настоящих родственников и друзей от позора.

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