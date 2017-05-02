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За азербайджанские яблоки ответят армянские таможенники Возбуждено уголовное дело

 

Комитет по госдоходам Армении (он же осуществляет функции таможни - ред.) с целью уточнения деталей появления на армянском рынке азербайджанских ящиков с яблоками реализовал оперативно-розыскные действия в различных пунктах продаж, в том числе, в супермаркетах и по другим адресам, предоставленным Государственной службой безопасности продуктов питания, сообщает Новости-Армения.

Государственная служба безопасности продуктов питания Армении с 23-го апреля в течение трех дней проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана. По результатам проверки регулятор зафиксировал случаи сбыта яблок из Азербайджана. Проверки осуществлялись в пунктах продажи свежих овощей и фруктов, супермаркетах и на рынках в Ереване и в областях.

По материалам, подготовленным на основании полученных данных, выяснилось, что лица, занимающиеся незаконным бизнесом, периодически пересекали границу с целью ведения торговли, импортировали на территорию страны сельхозпродукцию в очевидно коммерческом количестве посредством дачи взятки некоторым сотрудникам КГД на пограничном таможенном пункте "Баграташен".

По фактам допущенных сотрудниками КГД злоупотреблений возбуждено уголовное дело по статье 311 (Получение взятки) Уголовного кодекса Армении. В ходе подготовки материалов были также получены данные о фактах незаконного бизнеса со стороны ряда граждан, на основании которых было также возбуждено уголовное дело по статье 188 (Незаконное предпринимательство) УК республики.

Дело передано в Генеральную прокуратуру Армении.

Напомним, что несколько дней назад армянские СМИ сообщили о том, что в Ереване продаются азербайджанские яблоки. Помимо Еревана, яблоки азербайджанского происхождения также были обнаружены в ряде областей Армении – Котайке, Тавуше, Армавире, Гегаркунике, Шираке (в целом, в 13 пунктах реализации).

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