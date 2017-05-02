Мария Стадник стала 6-кратной чемпионкой Европы

В сербском городе Нови-Сад стартовал чемпионат Европы по борьбе. В первый день соревнований сразу три представителя Азербайджана вышли в финал.

Наша прославленная спортсменка Мария Стадник в финале весовой категории до 48 кг не оставила шансов украинке Илоне Семкив, победив ее досрочно. На пути к финалу Мария так же легко одолела соперниц из Польши, Турции и Румынии.

Для Марии это уже шестой титул чемпионки Европы. Также на ее счету победы на чемпионате мира и Европейских играх. На Олимпиадах Стадник дважды брала серебро и один раз бронзу.

Сегодня в финалах сразятся еще два азербайджанских борца вольного стиля: Георгий Эдишерашвили (57 кг) будет противостоять румыну Андреи Дукову из Румынии, а Александр Гостиев (86 кг) – россиянину Даурену Куруглиеву.