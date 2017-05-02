Министр обороны Германии поссорилась с военными

Немецкие военнослужащие и политики потребовали извинений от министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая раскритиковала порядки в армии, сообщает Deutsche Welle.

Причиной скандала стал инцидент с задержанием старшего лейтенанта бундесвера, который собирался совершить тяжкие преступления под видом сирийского беженца. Фон дер Ляйен заявила, что командиры три года замалчивали крайне правые настроения офицера из-за "превратного понимания корпоративного духа". Министр также обвинила бундесвер в "слабости" и "проблемах с установкой".

Среди военных эти слова не встретили понимания. Глава профсоюза немецких военнослужащих Андре Вюстнер сообщил газете Augsburger Allgemeine о "вале писем" от солдат, возмущенных обобщениями министра. Он потребовал от фон дер Ляйен разъяснений и подкрепленных фактами доказательств.

Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс отметил, что у бундесвера есть проблемы, но управление армией "начинается на самом верху". Зампред Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер напомнил, что фон дер Ляйен уже более трех лет занимает пост главы минобороны и за это время недостатки в армии можно было устранить.

Представитель СДПГ по оборонным вопросам Райнер Арнольд потребовал от министра извиниться перед военнослужащими. "Каждый порядочный солдат чувствует, что она его оскорбила. Я жду, что она извинится", — сказал политик Passauer Neue Presse.

Der Spiegel констатирует, что доверие между фон дер Ляйен и бундесвером отсутствует. Многие военнослужащие считают, что министр попыталась дистанцироваться от проблем армии, чтобы спасти собственную политическую карьеру.