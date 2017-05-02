Ле Пен обещает вернуть франк

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в случае избрания в течение двух лет вернет в обращение в стране франк, сообщает агентство Reuters.

Ле Пен надеется, что французский народ через два года будет иметь в своих карманах национальную валюту.

Она отметила, что «национальная валюта будет лучше защищать накопления французов». По мнению Ле Пен, французский истеблишмент хочет запугать избирателей мыслями о том, что ситуация сложится иначе.

Во Франции 23 апреля прошел первый тур выборов президента, на которых лидер движения «Вперед», экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.