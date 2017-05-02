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Путин позвонил Трампу

 

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, рассказали в Кремле, передает РИА Новости.

Лидеры обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в Сирии, а также "обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове". Отмечается, что Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности.

Путин и Трамп договорились поддерживать контакты по телефону и высказались за то, чтобы встретиться лично в рамках июльского саммита G20 в Гамбурге. Также лидеры условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств по поиску вариантов решения сирийского кризиса. Подчеркивается, что это создаст предпосылки к запуску реального урегулирования в Сирии.

Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.

Первая беседа состоялась в конце января, тогда лидеры обсудили борьбу с терроризмом, ситуации в Сирии и на Украине, а также основные вопросы двусторонних отношений. Кроме того, в начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

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