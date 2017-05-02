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В Сирии убит российский полковник

 

Российский военный советник подполковник Алексей Бучельников погиб в Сирии при обстреле боевиками одного из подразделений правительственных войск, сообщает Минобороны России.

А.Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников. В его задачу входило обучение личного состава артиллерийских подразделений сирийской армии.

Во время занятия по боевой подготовке подразделение обстрелял снайпер боевиков, подполковник А.Бучельников получил смертельное ранение.

Российского военного посмертно представили к государственной награде.

В апреле от рук террористов в Сирии погибли трое российских военных. Майор Сергей Бордов был смертельно ранен при атаке боевиков на военный гарнизон, еще два российских военных инструктора погибли в результате нападения террористов.

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