В Сирии убит российский полковник

Российский военный советник подполковник Алексей Бучельников погиб в Сирии при обстреле боевиками одного из подразделений правительственных войск, сообщает Минобороны России.
А.Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников. В его задачу входило обучение личного состава артиллерийских подразделений сирийской армии.
Во время занятия по боевой подготовке подразделение обстрелял снайпер боевиков, подполковник А.Бучельников получил смертельное ранение.
Российского военного посмертно представили к государственной награде.
В апреле от рук террористов в Сирии погибли трое российских военных. Майор Сергей Бордов был смертельно ранен при атаке боевиков на военный гарнизон, еще два российских военных инструктора погибли в результате нападения террористов.