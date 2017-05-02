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Боевик ДНР стал солдатом армии США

 

Армия США расследует возможное нарушение процедур найма при зачислении на службу мужчины, воевавшего за самопровозглашенную "ДНР" в 2014 году, передает агентство Франс Пресс.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на военные записи сообщила, что 29-летний Гийом Кювелье (Guillaume Cuvelier), обладающий двойным гражданством Франции и США, в январе начал проходить подготовку в армии США и недавно ее завершил. В настоящее время он служит в пехотной дивизии на Гавайях, сам Кювелье подтвердил свою службу в американской армии в коротком интервью газете.

"Командование набора добровольцев в СВ США начало расследование, чтобы определить, были ли соблюдены надлежащие процедуры зачисления", — заявил агентству представитель американской армии полковник Пэт Сейбер (Pat Seiber).

По данным издания, Кувелье родился и вырос во Франции, где он придерживался крайне правых взглядов. Согласно публикациям в социальных сетях, документальному фильму с его участием и его окружению, в 2014 году он воевал на стороне пророссийских сепаратистов на восточной Украине. В 2015 году Кювелье направился в Ирак, где он создал подразделение боевиков, которые союзничали с курдскими отрядами пешмерга, после чего в 2016 году он направился в США.

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