Хилари Клинтон: «В моем поражении виноват директор ФБР»

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что Wikileaks и директор ФБР Джеймс Коми виновны в ее проигрыше на президентских выборах в 2016 году, об этом она заявила в интервью телеканалу CNN.

«Это кампания не была идеальной, но я была на пути к победе до того, как комбинация письма Джеймса Коми 28 октября и российский WikiLeaks вызвали сомнения у людей, которые склонялись к тому, чтобы проголосовать за меня, их спугнули», - заявила Клинтон.

«Доказательства этого вмешательства, я думаю, убедительные и веские», - добавила она.

«Если бы выборы состоялись 27 октября, я бы стала вашим президентом», - заявила Клинтон.