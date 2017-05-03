Израиль не пускает палестинских спортсменов на Исламиаду в Баку

Футболисты сборной Палестины U-23 Махмуд Вали и Мухаммед Салех не смогут помочь своей команде на Играх Исламской солидарности, сообщает haqqin.az со ссылкой на палестинские СМИ.

Израильские военные, контролирующих въезды и выезды на палестинских территориях, не выпустили футболистов из сектора Газа, не позволив им присоединиться к другим товарищам по команде, проживающим на западном берегу реки Иордан. В результате эти два футболиста не смогли отправиться на сборы в Турцию, где сборная Палестины готовится сейчас к Исламиаде.

Вали – нападающий, Салех – защитник. Как отмечают палестинские СМИ, их отсутствие сильно ослабит сборную, которой предстоит играть в Баку в одной группе со сборными Омана, Алжира и Турции. Футбольный турнир Исламиады стартует уже 8 мая.