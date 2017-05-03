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Принц Уильям потребовал с таблоидов $1,6 миллиона за фото жены

 

Британская королевская семья потребовала с двух французских таблоидов полтора миллиона евро компенсации из-за публикаций, на которой жена принца Уильяма Кейт сфотографирована топлес, передает BBC News.

Об этом во время рассмотрения иска о нарушении права на частную жизнь во Франции рассказал адвокат ответчиков.

Французский таблоид Closer и газета La Provence в сентябре 2012 года опубликовали снимки, на которых герцогиня Кембриджская снята с обнаженной грудью у плавательного бассейна. Фотографии были сделаны во время отдыха герцога и герцогини Кембриджских в замке во Франции в гостях у двоюродного дяди Уильяма лорда Линли.

Публикации вызвали массовое возмущение в Британии, британские СМИ принципиально отказались их публиковать.

Королевская семья также была разгневана публикацией снимков и инициировала судебное разбирательство.

По обвинениям в нарушении права на личную жизнь перед французским судом предстали шесть человек, причастных к публикации снимков, среди которых редактор Closer, издатель La Provence и фотографы.

Как передает Франс пресс, адвокат ответчиков Пол Альберт Ивейнс настаивал, что снимки представляли пару "в положительном образе" и критиковал "англосаксонскую аргументацию о возмещении ущерба".

Редактор журнала Closer Лоранс Пио ранее настаивала, что не видит вреда в публикации фото, добавив, что их "никак нельзя назвать шокирующими".

По словам адвоката герцога и герцогини Кембриджских, публикация фотографий стала особенно тяжелой для принца Уильяма, учитывая как папарацци преследовали его мать - принцессу Диану, пишет Франс пресс.

Многие считают, что папарацци отчасти виновны в смерти Дианы, так как водитель ее машины в момент аварии ехал на большой скорости, чтобы оторваться от репортеров.

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