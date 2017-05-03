Так германский канцлер обозначила цель своего неожиданного визита в Россию перед вылетом в Сочи. Все бы ничего, да только как она потом будет смотреть в глаза украинскому лидеру Петру Порошенко – вопрос, на который точного ответа пока нет. Хотя и без того все ясно.

Неожиданное появление германского канцлера в Сочи, после чего вся Европа прильнула к экранам в ожидании телефонного разговора Трампа с Путиным – лучший ответ на происходящее во взаимоотношениях ЕС с РФ. То, о чем говорили скептики относительно удавки, накинутой на шею российской экономики и названной санкциями явно оказалось неэффективным средством изоляции России.

Большинство комментаторов и в России и в самой Европе вынуждены были признать, что экономический урон Москве, конечно, нанесен, но он мог поколебать Горбачева, например, или Ельцина. В случае с нынешним президентом России такая форма отношений только прибавляет ему упорства.

Можно сказать больше: на фоне раздражающей практически всех маловразумительной политики киевских национал-демократов Путин выглядит даже убедительней, хотя Крым продолжает висеть на шее Москвы неподъемным грузом. Многим может показаться убедительным и его довод, высказанный германскому канцлеру в качестве неотразимого аргумента в пользу некоей специфики современных межгосударственных отношений, мол, вы не лезьте в наши дела, как и мы не вмешиваемся в ваши.

Однако взятый на вооружение ведущими державами этот отнюдь не новый принцип (помните знаменитое сталинское: «Опять они со своей моралью в наши дела вмешиваются!») быстро перечеркнет все то, на чем держится современный миропорядок. Другое дело, что Меркель, как и Трампу пришлось убедиться в том, что санкции не достигли своей цели.

К тому же, когда Путин говорит о том, что экономические путы привели к потере только в российско-германском сотрудничестве порядка 30 млрд долларов, «А за ними тысячи людей», то спорить с этим трудно еще и потому, что растущая армия безработных в той же Германии с пониманием относится к его позиции. По всему по этому 2 мая смотрелся на российских экранах как час торжества: А. Меркель, еще полгода назад отказывавшаяся от любых форм переговоров с Москвой вдруг улыбающаяся возникла в президентской резиденции Путина в Сочи.

Нет, противоречия по главным вопросам российско-западной повестки так и остались нерешенными. Украинский вопрос из-за которого разгорелся весь сыр бор, никуда не делся. Но теперь перспективы нормандского формата смотрятся более реальными. И если Москве удастся продвинуться в вопросе реанимации сотрудничества с западными партнерами Киеву придется быть более чутким к критике, который раздается в его адрес в европейских столицах.

Аккредитованные в Сочи журналисты не могли не заметить конструктивный настрой сторон, который особенно значим тем, что последнюю точку должен был поставить телефонный разговор хозяина Кремля с американским президентом. Речь не идет о политическом прорыве. Но налицо восстановление делового тона переговоров, готовности сторон вести диалог на равной основе, в конструктивном ключе. Акцент сделан на перспективах координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса, говорится в официальном сообщении Москвы.

В Белом доме разговор президентов назвали "очень хорошим". По словам американской стороны, лидеры обсудили создание "безопасных зон деэскалации" для достижения прочного мира в Сирии, борьбу с терроризмом "по всему Ближнему Востоку" и то, "как наилучшим образом разрешить очень опасную ситуацию вокруг КНДР".

«Сирийская» площадка может создать предпосылки к запуску реального процесса сотрудничества. Но обращает на себя внимание отсутствие каких либо позитивных договоренностей по украинской проблеме.

"Согласились, что в числе главных задач должно быть разведение сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, законодательно закрепить особый статус регионов и на этой основе провести там выборы", - отметил на пресс-конференции российский лидер.

Итак, Меркель сделала свое дело и теперь может спокойно заниматься выборами, рассчитывая серьезно поправить свое пошатнувшееся было положение. Путин предстал перед россиянами, на головы которых чуть ли не ежедневно природа обрушивает разрушительные напасти, твердым и неколебимым лидером, что после Горбачева и Бориса Николаевича особо ценимо массами. Трамп вернул себе положение главы глобальной державы, и американцы могут теперь быть спокойны за лидерство в мире. И все же главное в другом – исчезло напряжение, которое витало в международных отношениях с момента украинского кризиса. А это дорогого стоит. Но остается и Нэзалежная со своими проблемами.

В СМИ поговаривают о том, что Киеву придется учитывать некие международные реалии. Если это так, то возникает вопрос, а в какой мере обещал учитывать их Путин? Думаю, как это водится, в ближайшие дни утечка об этом проинформирует всех нас. Путин и Меркель констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей. «У РФ и ФРГ нет четкого понимания, как придать импульс Киеву по реализации минских договоренностей» - объяснил ситуацию Песков, пресс-секретарь российского президента.

Путин и Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7–8 июля в Гамбурге. Как говорится и на том спасибо.