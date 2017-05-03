Девятиэтажки в Баку пока сносить не будут

Масштабные работы по сносу домов, начавшиеся в Баку совпали с аналогичными процессами в Москве. В столицах Азербайджана и России избавляются от хрущевок. Как ранее сообщал haqqin.az, Госкомитет по градостроению и архитектуре принимает участие в исполнении решения Кабмина о сносе в Баку старых и аварийных домов и строительстве на их месте новых, отвечающих современным стандартам, и осуществляет согласование документов территориального планирования, представленные соответствующим органом исполнительной власти.

Как заявлял председатель Госкомитета по градостроению и архитектуре Аббас Алескеров, речь идет о сносе 245 многоэтажных жилых зданий. Это 25000 квартир площадью в 2,6 млн. квадратных метров. «Уже начаты работы по сносу и переселению жильцов. Если этот предусмотренный на 5 лет крупный строительный проект будет продолжаться нынешними темпами, то будет успешно реализован».

Между тем в Москве, помимо хрущевок, собираются сносить и девятиэтажные жилые здания. В целом же программа сноса в российской столице может занять 30 лет.

Будут ли в Баку сносить девятиэтажки? «Я думаю, что о сносе девятиэтажек задумываться еще рано». Об этом haqqin.az заявил председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Касимзаде.

«Что касается программы, которая принята по пятиэтажкам, то она совершенно справедлива и актуальна. Возглавлявший в то время Советский Союз Хрущев в принципе нанес по архитектуре сокрушительный удар. Архитектура в его эпоху потеряла всякую декоративность. Но при этом говоря о пятиэтажках следует отметить, что он на тот период был прав. Я помню времена, когда все подвалы Баку были заселены людьми. Там практически не было окон. Подобная ситуация царила во всем Советском Союзе, и Хрущев поставил задачу: быстро построить новые дома и вытащить людей из подвалов и коммунальных квартир», - отметил Касимзаде.

По его словам, на тот период это было очень актуальное и социально обоснованное решение. «Конечно, эти здания строили быстро, а качество строительства было не очень высоким, фундамент был слабым. Сегодня эти дома отжили свой технический срок. Слава богу, что они еще стоят и не рушатся, но может и такое произойти. Поэтому государство ставит задачу регенерации этих микрорайонных территорий. Это правильно и своевременно», - подчеркнул председатель Союза архитекторов Азербайджана.

Что касается девятиэтажек, то по словам Касимзаде, лучше сначала с пятиэтажками разобраться. «Поэтому о девятиэтажках в ближайшей перспективе вспоминать не стоит», - подчеркнул собеседник.